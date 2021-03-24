«Газпром» продолжает совершенствовать качество корпоративного управления

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 марта 2021, 10:50

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о состоянии дел в сфере корпоративного управления, корпоративной этики и прозрачности деятельности ПАО «Газпром».

Отмечено, что компания из года в год планомерно совершенствует корпоративные стандарты, учитывая, в том числе, мнения инвестиционного и экспертного сообщества. В результате система корпоративного управления соответствует требованиям правил листинга российских бирж, ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, обеспечивает права и интересы акционеров.

В 2020 году работа по развитию корпоративного управления была продолжена.

На фоне ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, «Газпром» при проведении годового Общего собрания акционеров впервые использовал формат электронного голосования. Практика показала, что такой сервис комфортен для акционеров.

Повышенное внимание уделялось дальнейшему расширению объема информации, которую добровольно раскрывает «Газпром». В 2020 году компания организовала проведение очередных опросов акционеров и инвесторов по темам, связанным с устойчивым развитием и корпоративным управлением. Полученные рекомендации учитываются при подготовке мероприятий по дальнейшему развитию корпоративного управления.

Еще одно важное направление работы — развитие эффективной системы по своевременному предотвращению и урегулированию ситуаций, связанных с конфликтом интересов. В компании действует ряд внутренних документов, в том числе — Кодекс корпоративной этики ПАО «Газпром». Комиссия по корпоративной этике регулярно разъясняет работникам компании положения и порядок применения Кодекса, работает с обращениями граждан и юридических лиц, взаимодействует по вопросам корпоративной этики с подконтрольными организациями.

В 2020 году «Газпром» провел очередное обучение работников головной компании и дочерних организаций по теме «Корпоративная этика» с итоговой проверкой знаний.

По итогам независимой оценки корпоративного управления рейтинговым агентством «Эксперт РА» ПАО «Газпром» присвоен наивысший рейтинг качества управления — на уровне A++.gq. Итоги оценки подведены и раскрыты в феврале 2021 года. Среди факторов, которые оказали позитивное влияние на рейтинг — высокий уровень организации работы органов управления ПАО «Газпром», аудиторского процесса и стратегического планирования, защиты прав акционеров и работников, информационная прозрачность.

Правлению поручено продолжить работу по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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