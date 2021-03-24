Евгений Грабчак: «Любая большая система эффективнее в долгосрочной перспективе, чем разрозненные малые, выделенные из её состава»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 марта. – Евгений Грабчак выступил на сессии «Цифровые экосистемы в энергетике: курс на трансформацию» в рамках конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях», организованной газетой «Ведомости».

Участники сессии обсудили такие вопросы как влияние цифровой трансформации электроэнергетики на развитие рынков, готовность энергокомпаний к изменениям и планируемые к внедрению технологии. В том числе была поднята тема функционирования распределённой энергетики в условиях цифровой экономики.

«Электроэнергетика должна развиваться эволюционно на базе сформированного технологического базиса. Единая энергосистема уже неоднократно показывала свою эффективность и устойчивость. Методы повышения эффективности её работы, в том числе использование технологий цифровизации, должны приводить к эволюционному развитию энергосистемы и применяемых технологий, а не подменять цели и способы реализации», – прокомментировал Евгений Грабчак.

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