Source: Russia – Council of the Federation

Глава профильного Комитета СФ провела встречу с президентом РАН А. Сергеевым по подготовке парламентских слушаний.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу с президентом Российской академии наук, академиком РАН Александром Сергеевым.

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Встреча была посвящена подготовке проведения в СФ ходе весенней сессии парламентских слушаний «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

Лилия Гумерова отметила, что слушания, инициированные Российской академией наук, состоятся в проходящий в стране Год науки и технологий. «Решение задач по прорывному развитию страны невозможно без опережающего ресурсного обеспечения науки, включая современную инфраструктуру и высококвалифицированные научные кадры, способные отвечать на вызовы времени», — подчеркнула законодатель.

Лилия Гумерова провела встречу с президентом РАН Александром Сергеевым по подготовке парламентских слушаний

По ее словам, СФ как палата регионов заинтересован в научных исследованиях, направленных, прежде всего, на социально-экономическое развитие субъектов РФ. «Это отвечает подписанному в ноябре 2018 года Соглашению о сотрудничестве Совета Федерации и Российской академии наук».

Александр Сергеев обратил внимание на важность притока новых кадров в науку. Он отметил продуктивность взаимодействия РАН с верхней палатой по вопросам развития экономического, научного и производственного потенциала регионов. Он подчеркнул значимость проведения парламентских слушаний, отметив, что мероприятие будет важным для притока новых кадров в науку.

Лилия Гумерова также приняла участие в заседании Межведомственного координационного совета по международному научному и научно-техническому сотрудничеству.

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