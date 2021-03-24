Команда Минспорта России заняла четвёртое место в соревнованиях по волейболу среди женских команд XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

В Москве в РОО СК «Линия спорт» прошли соревнования по волейболу среди женских команд XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации.

Команда Министерства спорта Российской Федерации в составе Алёны Коршуновой (Департамент физической культуры и массового спорта), Марии Конторской, Полины Петровой, Анастасии Кармановой (Департамент государственного регулирования в сфере спорта), Дарьи Яловегиной (Департамент стратегического развития и реализации федеральных проектов), Ольги Озеровой (Департамент спорта высших достижений), Аллы Дегтярёвой (Департамент бюджетной политики и финансов), Елены Володченковой (ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта») заняла четвёртое место.

В предварительных играх команда Минспорта России одержала победу над командами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, Министерства культуры Российской Федерации, Гохрана России, но уступила соперницам, представляющим Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Победителем соревнований стала команда Генеральной прокуратуры Российской Федерации, второе место заняла команда Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, третье – команда Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Всего в волейбольном турнире приняли участие 11 команд.

Спартакиада среди федеральных органов государственной власти проводится в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Центральный спортивный клуб государственной службы».

Министерство спорта Российской Федерации выражает благодарность за предоставление спортивного зала для тренировок женской команды по волейболу Минспорта России ректору Московского государственного областного университета Елене Певцовой.

Пресс-служба Минспорта России

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