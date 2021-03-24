Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Правительство РФ#Дмитрий Рогозин#Космодромы#Восточный24.03.2021 10:16

Комиссия Правительства РФ проинспектировала ход строительства объектов Восточного

В среду, 24 марта 2021 года, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин с рабочим визитом посетили космодром Восточный, где оценили темпы строительства жилых домов для сотрудников космодрома, посетили площадку строительства аэропорта и комплекса эксплуатации районов падения. Также они проконтролировали ход возведения метеорологического комплекса.

В ходе визита заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетили Технический комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и проконтролировали работы по подготовке ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb к предстоящему 25 марта пуску.

Они также осмотрели ключевые объекты строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара»: командный пункт, централизованное и стартовое сооружение. В завершение заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провёл совещание «О ходе работ по строительству объектов космодрома Восточный».

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