Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главкосмос#OneWeb25.03.2021 01:10

Космодром Восточный готов ко второму коммерческому пуску

На космодроме Восточный состоялась заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. По результатам испытаний, проведенных специалистами Госкорпорации «Роскосмос» на стартовом комплексе в течение трех стартовых дней, принято решение о ее готовности к заправке компонентами топлива и пуску.

В соответствии с графиком работ стартовые расчеты в 01:20 по московскому времени приступят к заправке ракеты компонентами топлива. После чего на стартовом комплексе начнутся заключительные операции: автоматический цикл предстартовой подготовки, увод кабины обслуживания в нишу стартового сооружения и отвод 52-метровой мобильной башни обслуживания. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован в 05:47:33 мск 25 марта 2021 года.

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 04:55 мск. Смотрите сегодня в эфире интервью со руководителями организаций Госкорпорации «Роскосмос» (генеральным директором ОКБ «Факел» Михаилом Коркуновым и генеральным директором компании «Главкосмос» Дмитрием Лоскутовым), а также специалистами ракетно-космической отрасли.

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