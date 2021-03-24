К. Косачев: В Совете Федерации могут разработать концепцию международной конвенции о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ выступил с лекцией в Дипломатической академия МИД РФ.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в Дипломатической академии МИД России с лекцией на тему «Особенности парламентской дипломатии и ее практические аспекты».

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Вице-спикер СФ поделился своими взглядами на процессы, происходящие в современной политике. Он обратил внимание на то, что в международных отношениях произошла очевидная деградация: «силу права» вытесняет «право силы».

Вместе с тем, по словам Константина Косачева, за последние тридцать лет в международных отношениях не выработано соглашения, равного Уставу ООН, Хельсинским соглашениям или Парижской хартии для новой Европы 1990 года.

Заместитель Председателя СФ считает, что в настоящих условиях необходимо выстраивать систему международных отношений как систему равных ее участников.

«В Совете Федерации мы задумались о возможности разработки концепции международной конвенции о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств».

Константин Косачев выступил в Дипломатической академии МИД России с лекцией на тему «Особенности парламентской дипломатии и ее практические аспекты»

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Константин Косачев и Александр Яковенко

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Константин Косачев выступил в Дипломатической академии МИД России с лекцией на тему «Особенности парламентской дипломатии и ее практические аспекты»

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Константин Косачев выступил в Дипломатической академии МИД России с лекцией на тему «Особенности парламентской дипломатии и ее практические аспекты»

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По мнению сенатора, народная (парламентская) дипломатия должна играть в этом процессе определяющее значение, поскольку в случае возникновения конфликта на межгосударственном уровне именно парламентарии представляют своих избирателей и свои народы.

«Если мы сможем договориться о том, что парламентарии должны быть выведены за рамки любых межгосударственных противоречий, иметь возможность обмениваться мнениями друг с другом – это уже будет важнейшим событием и механизмом для нахождения совместных решений. Парламентская дипломатия может быть серьезным ресурсом для дипломатии профессиональной», — подчеркнул Константин Косачев.

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