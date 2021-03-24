К. Косачев: Совместная работа российских и монгольских парламентариев должна выйти на новый качественный уровень

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с Послом Монголии в Российской Федерации.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Даваа.

Смотрите также

В мероприятии приняли участие члены Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим государственным Хуралом Монголии — первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн. ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва

Контакты российских сенаторов с монгольскими парламентариями носят регулярный характер и полностью соответствуют отношениям дружбы и стратегического партнерства между Россией и Монголией

«Контакты российских сенаторов с монгольскими парламентариями носят регулярный характер и полностью соответствуют отношениям дружбы и стратегического партнерства между Россией и Монголией», — сказал Константин Косачев.

Он напомнил о плане государственных мероприятий, приуроченных к столетию установления дипломатических отношений между двумя странами. «Исходим из того, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, план будет выполняться», — подчеркнул российский парламентарий.

По мнению вице-спикера СФ, в текущем году совместная работа российских и монгольских парламентариев должна выйти на новый качественный уровень.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Даваа

1 из 10

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Даваа

2 из 10

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Даваа

3 из 10

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Даваа

4 из 10

Константин Косачев

5 из 10

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Даваа

6 из 10

Дина Оюн и Александр Варфоломеев

7 из 10

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Даваа

8 из 10

Баир Жамсуев

9 из 10

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Даваа

10 из 10

«В планах — проведение совместной работы посредством видео-конференцсвязи, затем, если позволит эпидемиологическая ситуация, необходимо перейти к очному сопровождению всего комплекса межпарламентских отношений. Тем для двустороннего диалога у нас более чем достаточно», — подчеркнул Константин Косачев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Дуламсурэн Даваа выразил готовность в сфере своей компетенции содействовать межпарламентским контактам.

В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся массового применения российской вакцины от коронавируса в Монголии, а также торгово-экономического взаимодействия регионов и приграничных областей двух стран.

MIL OSI