Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb24.03.2021 09:30

На Восточном третий стартовый день для РКН «Союз-2»

На космодроме Восточный продолжается интенсивная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Сегодня, 24 марта 2021 года, специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к выполнению операций третьего стартового дня.

Вчера прошли работы по графику второго стартового дня, которые завершились проведением генеральных испытаний — проверкой функционирования систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя, её полета до отделения орбитального блока на суборбитальной траектории. Главным содержанием работ сегодня является проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода и охлаждение горючего.

Так, в 02:50 по московскому времени (08:50 по местному) стартовый расчет космодрома занял свои рабочие места и начал проверку исходного состояния: контроль исходного состояния и заряда аккумуляторных батарей 36 космических аппаратов спутниковой компании OneWeb. В 06:00 мск началась проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода, затем — подстыковка заправочных рукавов к ракете космического назначения и заключительные операции.

В ночь с четверга на пятницу состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и ее пуске. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и партией из 36 космических аппаратов британской компании OneWeb запланирован на 25 марта 2021 года.

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