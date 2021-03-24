Н. Журавлев: Стратегия развития национальной платежной системы направлена на ускорение темпов обеспечения доступности и эффективности платежных услуг

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Консультативного совета по вопросам развития НПС при Председателе Банка России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в режиме видеоконференции принял участие в заседании Консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы при Председателе Банка России.

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С информацией по основным вопросам повестки выступили Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова. В ходе заседания были заслушаны итоги реализации Стратегии развития национальной платежной системы в 2013–2020 годах. За период прошлого года осуществлено около 22 миллиардов переводов на общую сумму, превышающую 1850 триллионов рублей. Данные свидетельствуют о достигнутом высоком уровне доверия потребителей к безналичным расчетам и новым платежным инструментам, указал сенатор.

«За последние семь лет в нашей стране удалось обеспечить непрерывную круглосуточную обработку внутрироссийских операций по банковским картам международных платежных систем, внедрить национальную платежную систему «Мир», которая заняла заметное место на российском рынке. Активное развитие получила система дистанционного банковского обслуживания и быстрых платежей, расширена сеть для приема банковских карт и бесконтактных платежей. Применение инновационных механизмов позволило вывести Россию в мировые лидеры по темпам роста безналичных платежей», — подчеркнул Николай Журавлев.

Сенатор отметил, что в ближайших планах регулятора дальнейшее развитие НПС с учетом возрастающей роли экосистем, цифровизации. «Сегодня появляется возможность внедрения бесшовных и инновационных платежных инструментов, снижения транзакционных издержек, в том числе в сегменте МСП. Предстоит также обеспечить защиту прав граждан в рамках трансграничных переводов. В рамках Стратегии развития НПС 2021–2023 определены риски при ее реализации, включая возможные макроэкономические решения и геополитические факторы. В целом она направлена на ускорение темпов обеспечения доступности и эффективности платежных услуг, что в перспективе будет играть важнейшую роль в развитии экономики, проведении денежно-кредитной политики, способствовать дальнейшему совершенствованию благоприятных условий для бизнеса и граждан».

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