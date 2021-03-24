Олег Матыцин обсудил с руководителями физкультурно-спортивных организаций вопросы развития комплекса ГТО

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 24 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с руководителями физкультурно-спортивных организаций, на которой обсудили продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках развития корпоративного спорта.

«Сегодня исполняется семь лет со дня подписания Президентом России Владимиром Путиным Указа о комплексе ГТО, что фактически стало началом возрождения популярного во все времена физкультурного движения, – отметил Олег Матыцин. – Мы видим, как растёт популярность ГТО. Но в то же время есть барьеры, которые препятствуют тому, чтобы ГТО стал поистине народным движением. Наша задача – сделать комплекс ГТО интересным для всех, чтобы дети, молодёжь, взрослые, люди старшего поколения воспринимали этот комплекс не как обязательство, а как возможность проверить уровень своей физической подготовки, своего здоровья, понять, каков их биологический возраст».

Во встрече приняли участие Послы ГТО Николай Валуев и Наталья Назарова, руководители АНО «Атом-спорт», Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы», Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив», Федерации компьютерного спорта России, Всероссийской федерации полиатлона, АНО «Корпорация активной молодёжи», федерального проекта «Трезвая Россия».

Представители общероссийских организаций, физкультурно-спортивных обществ, федераций по видам спорта и другие участники встречи рассказали об опыте вовлечения работающих людей, трудовых коллективов и членов их семей в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также высказали свои предложения по дальнейшей реализации комплекса ГТО.

Исполнительный директор АНО «Атом-спорт» Светлана Петрачина рассказала о том, как в Госкорпорации «Росатом» осуществляется физкультурно-спортивная работа. Так, для сотрудников, которые занимаются спортом, входят в спортивные команды предприятия, получили знаки отличия ГТО, вводятся специальные поощрения. Вместе с родителями также активно занимаются спортом их дети. В ближайшее время будет подписано соглашение между Минспортом России и АНО «Атом-спорт», в рамках которого будут сформированы успешные практики продвижения ГТО на предприятиях для последующего распространения в других организациях страны.

Заведующий лабораторией проблем физической культуры и массового спорта Федерального научного центра физической культуры и спорта (ВНИИФК) Эдуард Зюрин предложил сформировать выверенную сеть центров тестирования ГТО в регионах, увеличить количество ступеней ГТО, а также усилить информационную составляющую.

Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев выступил с предложением внедрить практику выездной работы центров тестирования ГТО на предприятиях. Он также высказался за внесение результатов сдачи норм ГТО в трудовую книжку граждан.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит предложил организовать фестиваль ГТО среди общероссийских спортивных федераций.

Член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев призвал создать единую систему начисления баллов при поступлении в вузы для обладателей знаков отличия ГТО.

Депутат Государственной Думы, Посол ГТО Николай Валуев подчеркнул, что комплекс ГТО необходимо популяризировать в социальных сетях в Интернете, привлекать для этого известных блогеров и лидеров мнений, пользующихся авторитетом у детей и молодёжи.

В заключение Олег Матыцин отметил, что предложения, поступившие от участников встречи, будут учтены при дальнейшей реализации комплекса ГТО.

«Мы хотим сформировать имидж ГТО как спортивного движения, интересного для всех. ГТО должен стать, прежде всего, площадкой общения. Это особенно важно для школьников и студентов. Система ГТО должна быть интересной, доступной и служить здоровью людей», – сказал Министр.

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, количество россиян, систематические занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70%. И комплекс ГТО, как нормативная и правовая основа проверки уровня физической подготовки граждан, рассматривается как один из эффективных инструментов достижения поставленных целей.

Сегодня участниками комплекса ГТО являются 15 млн россиян (11% населения страны в возрасте от 6 лет и старше), однако большая их часть – это школьники и студенты (до 24 лет). Население в возрасте от 30 лет и старше должно быть привлечено к занятиям спортом на постоянной основе, в том числе благодаря повышению уровня привлекательности комплекса ГТО, усиления его соревновательной составляющей, создания комплексной системы мотивации и поощрения граждан за успешное выполнение нормативов.

В России работают 2,6 тысячи центров тестирования. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в муниципалитетах за 2020 год установлено более 450 уличных спортивных площадок ГТО, пригодных в том числе для самостоятельной подготовки к выполнению нормативов комплекса.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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