Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в онлайн-конференции, посвященной научным исследованиям в регионе.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в онлайн-конференции на тему «Научные исследования в российской Арктике».

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В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев, заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский, директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников.

Юрий Важенин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, прошлый год был достаточно серьезным в плане законотворчества этой сфере. Разработана и принята Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, подписан Указ об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года, принят Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ», подзаконные акты о льготах, кредитах и субсидиях для резидентов Арктической зоны.

Юрий Важенин принял участие в онлайн-конференции на тему «Научные исследования в российской Арктике»

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Юрий Важенин

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Юрий Важенин

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Юрий Важенин принял участие в онлайн-конференции на тему «Научные исследования в российской Арктике»

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Юрий Важенин

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Среди важнейших вопросов, касающихся освоения Арктики, сенатор назвал тематику наличия необходимых для этой работы технологий, а также экологическую проблематику.

Так, полагает парламентарий, на сегодняшний день недостаточно проработан вопрос мониторинга влияния деятельности человека на Арктику. Без скрупулезного изучения этого успешно осваивать регион невозможно.

В этой связи Юрий Важенин считает необходимыми серьезные научные исследования происходящих в Арктике природных процессов.

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