Source: Russia – Council of the Federation

В ходе дискуссии сенатор задал вопрос Министру ФРГ по делам Европы М. Роту (в связи с председательством Германии в Комитете министров Совета Европы).

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принимает участие в работе 1-ой части 40-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

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Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Как сообщил сенатор, сегодня в рамках сессии выступил Министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот (в связи с председательством Германии в Комитете министров Совета Европы). Он ответил на письменные вопросы, отвечавшего на письменные вопросы членов Конгресса.

В числе коллег вопрос задал и Олег Мельниченко. «В 1990 году объединение Германии обосновывалось правом немецкого народа на воссоединение. Считают ли в Берлине, что такое право существует только у немецкого народа, а у русских его нет и быть не может? Причем в случае с Германией это было сделано без всякого народного волеизъявления – путем поглощения территории одного государства другим. В Крыму же состоялся референдум, на котором подавляющее большинство населения высказалось за возвращение в Россию. Если Германия действительно считает, что Крым «аннексирован», а его жители – «жертвы аннексии», то почему же тогда участвует в санкциях против населения Крыма? Речь идет и об экономических ограничениях, и о визовых запретах. Не получается ли, что это наказание жертвы? Или все‑таки в Берлине знают, что никакой аннексии не было, что большинство крымчан сделали искренний выбор в пользу России и теперь просто наказывают их за этот выбор?», — отмечается в вопросе российского парламентария.

Как и ожидалось, вопрос сенатора оказался в числе тех, на которые немецкий Министр «не успел ответить из‑за ограниченности времени». При этом он публично заверил, что ответит в письменном виде на все оставшиеся без устного ответа вопросы членов Конгресса.

С вопросом Олега Мельниченко теперь могут ознакомиться все члены КМРВСЕ из 47 стран – членов Совета Европы.

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