Павел Сниккарс: «Сейчас стал вопрос нахождения баланса в рамках вызовов»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 марта. – Электроэнергетика находится в поисках сбалансированного решения на стоящие перед ней вызовы, и очень важно правильно расставить акценты, рассказал Павел Сниккарс в рамках конференции «Российская Энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях», организованной газетой «Ведомости».

«Сейчас стоит вопрос нахождения баланса в рамках тех вызовов, которые есть. Это и климатическая повестка, и технологические изменения, цифровые преобразования в целом, энергетический переход», – сказал Павел Сниккарс.

Заместитель Министра отметил, что необходим как технический, так и экономический баланс.

«И на наш взгляд сейчас важно более чётко расставить акценты. Устойчивость есть, её нужно поддерживать. Вопрос соотношения платы, резерва и надёжности нужно сейчас обсуждать совместно. Задача такая перед Министерством энергетики стоит: это и поиск внутренней эффективности, и решение вопросов сетевой мощности, и решение вопросов резервов генерационной мощности, и выход на оптимальные ценовые сигналы», – прокомментировал Павел Сниккарс.

22.03.2021

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