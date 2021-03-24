Павел Сорокин: «Нужно активнее разрабатывать все виды запасов, в том числе и трудных»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 марта. – Федеральный проект «Бажен», предполагающий повышение рентабельности разработки трудноизвлекаемых запасов нефти, был расширен с баженовской свиты до всех категорий ТРИЗ в России, сообщил Павел Сорокин в ходе выступления на IV Международном молодёжном научно-практическом форуме «Нефтяная столица». «Наша задача в том, чтобы сохранить роль нефтегазового сектора в бюджете и в ВВП страны, использовать весь нереализованный ресурсный потенциал и запасы. Это важная тема, поддержка добычи «трудных» запасов – наша ресурсная база ухудшается, запасы уходят всё глубже, их качество падает, а технологии усложняются. Это приводит нас к тому, что нужно активнее разрабатывать все виды запасов, в том числе и «трудных», – пояснил Павел Сорокин. По его словам, за последние несколько лет, благодаря работе с теми же запасами Бажена, в России удалось существенно ускорить разработку сложных технологий в нефтегазодобыче. «У нас есть хорошие успехи по таким направлениям как флот гидроразрыва пласта, по сейсмике. Всё это позволит интенсифицировать работу в части вовлечения этих запасов в добычу», – добавил замглавы Минэнерго России.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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