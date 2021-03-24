Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дежурный по планете24.03.2021 07:18

Проектные защиты на космической программе «Дежурный по планете»

На базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Антарес» в г. Нальчик 23 и 24 марта проходит защита проектов участников космической программы «Дежурный по планете», которые станут завершающим этапом 2-х недельной работы проектных команд.

Экспертное жюри провели оценку разработанных проектов по направлениям:

«Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект» — участники создали комплекс по детектированию неопознанных ракет по двум признакам: визуальному и радиосигнальному;

«Цифровой лесничий» — предполагал наземное обследование разметочных пробных площадей с координированием деревьев и измерением их параметров, воздушное и наземное лазерное сканирование тестовой территории; обработка трехмерной модели насаждений и данных космической съемки;

«Terra Notum. Геоинформационные системы и технологии» — в рамках направления команды освоили технологию создания ледовых карт по данным спутниковой съемки, используя самоорганизующиеся нейронные сети.

«Terra Notum. Современное спутникостроение» — участники создали систему, способную ориентироваться в пространстве, определять направление солнечных лучей и магнитного поля, а также менять свое положение с помощью электродвигателей.

В завершении дня для всех участников, экспертов и организаторы была организована профильная лекция, проведенная директором Департамента экономики и бюджетирования организаций Госкорпорации «Роскосмос» Артуром Метовым и Героем РФ, космонавтов Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, которые также ответили на все интересующие вопросы: какие эксперименты проводятся на борту российского сегмента Международной космической станции, будут ли отправлять CubeSat попутной нагрузкой и многое другое.

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«Дежурный по планете» — это программа, объединяющая технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса, главной задачей которой — повышение популярности космических исследований, разработок среди школьников России и создание доступной современной образовательной среды в области космических исследований и реализации проектов.

Организаторами программы «Дежурный по планете» выступают Госкорпорация «Роскосмос», образовательный Фонд «Талант и успех», Фонд содействия инновациям, Кружковое движение НТИ, Сколковский институт науки и технологий, а партнерами программы — высокотехнологичные компании «Лоретт», «СКАНЭКС», «VoltBro», «Спутникс», «Образование будущего», ООО «Лаборатория геоинформационного прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений» и образовательные организации НИУ ВШЭ, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский политехнический университет, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

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