С. Березкин встретился с главой Тутаевского муниципального района Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития территории.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках рабочей поездки встретился с главой Тутаевского муниципального района Дмитрием Юнусовым.

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На встрече были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития территории, а также тема сохранения статуса территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, обсуждалось строительство Ледового Дворца в Тутаеве и строительство канатной дороги через реку Волгу, проект которого находится в данный момент на рассмотрении Министерства культуры РФ.

«Тутаев входит в десятку лучших моногородов России по 17 показателям уровня социально-экономического развития, а также постоянно является одним из лидеров «Рейтинга 76» муниципальных образований области. Здесь гармонично сочетаются историческое прошлое и современные тенденции. Глава района работает очень продуктивно и креативно, в городе ежегодно обустраиваются городские и общественные территории, которые способствуют комфортной жизни населения», — отметил Сергей Березкин.

После беседы вместе с главой района сенатор посетил молодежный центр «Галактика», в котором недавно была проведена реконструкция, а также центр цифрового образования детей «IT-куб», открытого на базе Тутаевского политехнического техникума. Здесь школьники района изучают современные технологии по таким направлениям, как программирование, кибербезопасность, программирование виртуальной реальности.

Сергей Березкин встретился с главой Тутаевского муниципального района Ярославской области

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Сергей Березкин встретился с главой Тутаевского муниципального района Ярославской области

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Сергей Березкин встретился с главой Тутаевского муниципального района Ярославской области

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Сергей Березкин встретился с главой Тутаевского муниципального района Ярославской области

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Сергей Березкин встретился с главой Тутаевского муниципального района Ярославской области

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Сергей Березкин встретился с главой Тутаевского муниципального района Ярославской области

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Сергей Березкин встретился с главой Тутаевского муниципального района Ярославской области

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Особое внимание было уделено строящейся крупнейшей в Европе фабрике по производству мороженого. По словам сенатора, ее строительство находится на стадии завершения, запуск линии запланирован на май.

«Мы рады приходу серьезного инвестора, который выбрал наш регион для расширения производства. Предприниматели оценили транспортную доступность территории, возможности тутаевской ТОР и меры поддержки, предусмотренные для инвесторов», — подчеркнул Сергей Березкин.

По итогам встречи парламентарий отметил успешное динамичное развитие района, пожелал дальнейших успехов в реализации всех отмеченных планов и пообещал поддержку на федеральном уровне.

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