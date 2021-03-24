Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Архимед24.03.2021 13:45

Центр Келдыша представит свои разработки на Московском международном Салоне «Архимед»

На территории конгрессно-выставочного комплекса гостиницы «Космос» 23-26 марта 2021 года проходит XXIV Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед». В этом году Центр Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представит опытный образец излучателя устройства сброса тепла в космическое пространство.

Изобретение предназначено для системы терморегулирования космических аппаратов. Излучатель имеет увеличенную эффективность сброса тепла и при этом повышенную степень защиты трубки с теплоносителем от метеоритов и космического мусора.

Кроме того, будет представлено изобретение — композиционный слоистый самозалечивающийся материал. Данный материал может быстро восстановить герметичность после нанесенного повреждения и служит для защиты надувных разворачиваемых модулей космических аппаратов от микрометеороидов. Изобретение, предназначенное для повышения экономичности центростремительных турбин малой мощности, позволяет уменьшить суммарные потери по выходной скорости и утечкам для объектов энергетики.

Для применения в камерах сгорания перспективных жидкостных ракетных двигателей специалистами Центра Келдыша был разработан способ получения градиентного нанокомпозитного теплозащитного покрытия. Такая технология предназначена для защиты от перегрева теплонапряженных узлов изделий ракетно-космической техники.

Еще одна разработка — витые ленточные магнитопроводы с эллипсообразным и круговым поперечным сечением стержней. Данная разработка позволяет повысить надежность силовых трансформаторов и дросселей для летательных аппаратов и ракетно-космической техники за счет минимизации массы и габаритов, а также уменьшения теплопотерь и увеличения КПД.

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