Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1824.03.2021 19:22

Экипажи МКС-65 ответили на вопросы журналистов и пользователей соцсетей

В Центре подготовки космонавтов состоялась предполётная пресс-конференция основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС-65. Журналисты, так же как и пользователи соцсетей, прислали вопросы заранее. Ограничительные санитарные меры всё ещё не позволяют приглашать представителей СМИ в ЦПК для прямого общения с космонавтами и астронавтами. Пресс-конференция транслировалась онлайн на интернет-площадках её организаторов: ТАСС, Госкорпорации «Роскосмос» и Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Основной экипаж МКС-65 в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая должен отправиться в космическую экспедицию 9 апреля 2021 года — всего за несколько дней до празднования 60-летия первого полёта человека в космос. Безусловно, тема знакового юбилея была затронута в ходе пресс-конференции.

Олег Новицкий отметил, что 12 апреля, вероятнее всего, будет для его экипажа напряжённым рабочим днём, так как программа полёта весьма насыщена. Одновременно он подчеркнул, что во многом благодаря именно Юрию Гагарину, доказавшему возможность пребывания человека в космосе, он и его коллеги имеют возможность заниматься любимым делом за пределами земного пространства. Космонавт Пётр Дубров назвал первого космонавта планеты путеводной звездой. Астронавт NASA Энн МакКлейн, которая готовилась к полёту в составе дублирующего экипажа, отметила атмосферу сотрудничества, царящую в Центре подготовки космонавтов.

«Здесь зарождалась российская космическая программа, это просто невероятное место. Американская и российская программы, вероятно, могли бы быть реализованы по отдельности, но мы не соревнуемся как 60 лет назад. Мы сотрудничаем и работаем вместе», — подчеркнула Энн МакКлейн.

На вопросы журналистов и пользователей соцсетей также охотно ответили космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые вместе с Энн МакКлейн входят в состав дублирующего экипажа. Поскольку все они уже имеют опыт космических экспедиций, то, к примеру, вполне смогли рассказать, что делают космонавты в последние часы перед полётом и порассуждать на тему, когда сбудутся мечты фантастов о полётах в дальний космос.

Основному экипажу чаще задавали вопросы, связанные с программой полёта. Особенностью 65-й экспедиции должны стать работы по интеграции модуля «Наука» с Международной космической станцией, который планируют запустить на орбиту летом этого года. У космонавтов спрашивали, сколько выходов в отрытый космос им предстоит выполнить, рассчитывают ли они на помощь своего американского коллеги по экипажу.

Часть вопросов в адрес экипажа носила медицинский характер: привиты ли от коронавируса, планируют ли принимать витамины во время полёта, кто им окажет помощь на орбите в случае недомоганий. Традиционно многие интересовались, как проводят свободное время на борту МКС, какие блюда космического меню предпочитают космонавты и астронавты, как часто им разрешают общаться с родственниками.

Олег Новицкий ответил и на вопрос, который всегда задают в ходе предполётной пресс-конференции: какой предмет станет для экипажа индикатором невесомости. По словам Новицкого, это будет котёнок по имени Гав. Когда командир экипажа объяснил, чем обусловлен выбор индикатора, все участники мероприятия растрогались.

Смотрите полную версию пресс-конференции, которая включает в себя ответы на все вопросы, заданные экипажам МКС-65.

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