А. Майоров выступил на итоговом заседании Коллегии Россельхознадзора

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор остановился на некоторых важных направлениях работы ведомства, находящихся в сфере внимания Совета Федерации и профильного Комитета палаты.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в итоговом заседании Коллегии Россельхознадзора по вопросу «Итоги деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2020 год».

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«За последние годы отечественный агропромышленный комплекс добился действительно, без всякого преувеличения, впечатляющих результатов. И важно, что отрасль, как настоящий лидер, постоянно идет вперед, наращивает свою эффективность, объемы производства. Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям», — подчеркнул глава Комитета СФ.

По словам законодателя, в 2020 г. в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать. В самые сложные месяцы и недели прошлого года аграрии не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно и в полном объеме была проведена посевная, а летом и осенью, также в срок, прошла уборочная кампания. «Безусловно, Служба в рамках своих полномочий внесла значительный вклад в достижение такого результата», — сказал он.

В ходе выступления Алексей Майоров остановился на ряде важных направлений работы Россельхознадзора, находящихся в сфере внимания Совета Федерации и профильного Комитета палаты. Так, с учетом темпов развития отечественного животноводства, возрастает роль ветеринарной службы в обеспечении эпизоотического благополучия.

Сенатор напомнил, что уже более года прошло с момента вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», который упразднил региональный государственный ветеринарный надзор и возложил полномочия по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора в полном объеме на Россельхознадзор. «При обсуждении законопроекта благодаря конструктивной позиции руководства Минсельхоза России и Россельхознадзора удалось достигнуть компромисса по возможности передачи с федерального уровня органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации части полномочий по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора в отношении граждан, осуществляющих исключительно на территории соответствующего субъекта Российской Федерации деятельность, предметом которой являются разведение, выращивание, содержание животных, перемещение (в том числе перевозка и перегон) животных, оборот и убой животных, производство, переработка, хранение, реализация подконтрольных товаров и их транспортировка», — рассказал Алексей Майоров.

Сенатор уверен, что сегодня необходимо в полном объеме реализовать эти положения Федерального закона, в том числе с учетом принятия необходимых подзаконных актов, а также продолжить работу по созданию единой вертикали управления государственной ветеринарной службой в Российской Федерации в целях повышения эффективности ее работы.

Особое внимание глава Комитета СФ обратил на успехи Россельхознадзора в развитии цифровизации: создана и функционирует Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, включающая, в том числе автоматизированную информационную систему «Меркурий». «Наш Комитет последовательно поддерживал внедрение электронной ветеринарной сертификации, и по результатам работы мы видим правильность принятых решений».

Алексей Майоров подчеркнул, что анализ сложившейся ситуации демонстрирует недостаточную эффективность контрольной деятельности и необходимость дополнительного нормативного правового регулирования. Существуют риски проникновения на территорию страны генно-модифицированных семян, в том числе под видом сельхозсырья, в отсутствии контроля посевов сельскохозяйственных культур. Требуется принятие новых методик выявления ГМО и соответствующее оснащение лабораторий. «В этой сфере наш Комитет также активно взаимодействует со Службой. У нас создана рабочая группа по совершенствованию государственного регулирования в сфере производства и оборота ГМО и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы. Надеемся, что Россельхознадзор делегирует своих представителей в эту рабочую группу», — сказал законодатель.

Алексей Майоров выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Комитета СФ и Россельхознадзора. Представители Службы принимают активное участие во многих парламентских мероприятиях в сфере АПК, своевременно представляют необходимые аналитические материалы, предложения по решению имеющихся проблем в сфере деятельности Россельхознадзора. Такой уровень взаимодействия, безусловно, приносит положительные результаты, считает парламентарий.

В качестве успешно апробированной формы взаимодействия он предложил в и дальше использовать площадку Совета Федерации, в том числе формат расширенных заседаний, для рассмотрения наиболее важных проблем с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, экспертного, научного и делового сообщества.

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