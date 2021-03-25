А. Яцкин: Государство твердо настроено навести порядок на рынке упакованной питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации в каждодневном режиме сопровождает введение обязательной маркировки этой продукции, отметил первый вице-спикер СФ.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин провел совещание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний «О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

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В совещании приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области сенаторы РФ, представители федеральных и региональных органов государственной власти.

Первый вице-спикер СФ подчеркнул системность и последовательность государственной политики по введению обязательной маркировки и борьбе с контрафактом.

«Рекомендации проведенных Советом Федерации в ноябре 2020 года парламентских слушаний стали основой для принятия целого ряда государственных решений, в том числе поручений Председателя Правительства РФ по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации», — отметил Андрей Яцкин.

Он констатировал, что все больше добросовестных производителей осознают очевидные преимущества маркировки как инструмента ликвидации контрафакта и обеспечения прозрачности рынка.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Яцкин

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Решение этой проблемы относится к первоочередным приоритетам Совета Федерации, так как качество питьевой воды – это, прежде всего, здоровье людей», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

Сергей Митин проинформировал о деятельности Рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды. Сенатор отметил эффективную работу Роскачества. «Результаты проведенного в прошлом году беспрецедентного исследования рынка позволили впервые адекватно оценить ситуацию и послужили драйвером принятых государственных решений по наведению порядка».

Кроме того, сказал сенатор, на основании задания Генеральной прокуратуры РФ прокурорами субъектов РФ совместно с МВД России, Роспотребнадзором и ФАС России проводятся надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства при добыче, производстве, транспортировке и реализации упакованной питьевой воды. «Соответствующие рекомендации разосланы в регионы, доведены до городских и районных прокуроров. Уже поступают ответы о проведении проверок».

В то же время, считает сенатор, исполнение ряда поручений требует дополнительного обсуждения. Среди них – ведение реестра скважин природной воды, оформление бальнеологических заключений для обращения вод ограниченного потребления.

До настоящего времени не решен вопрос о введении в Общероссийским классификатор видов экономической деятельности кодов производства питьевой, природной питьевой воды и воды в розлив, подчеркнул Сергей Митин. «По информации производителей автоматов самообслуживания, в России работают более 20 тысяч автоматов с суточной оборачиваемостью около 300 литров на 1 автомат. По экспертным оценкам отраслевой Ассоциации, объем такой воды может составлять около 20 процентов или 3 миллиардов литров в год», — рассказал парламентарий.

Также не выполнено решение о создании единой базы эталонов упакованной питьевой воды, не решена главная задача – внесение изменений в технические регламенты, остаются вопросы устранения правовых пробелов в техническом регулировании и усиления государственного контроля за его соблюдением, сказал Сергей Митин. Он, в частности, привел пример одной из известных марок, которая в течение около 2 лет реализовывала на российском рынке воду с признаками фальсифицированной продукции, вводящей потребителей в заблуждение относительно ее происхождения и физиологической полноценности.

На заседании выступили представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), федеральных и региональных органов государственной власти.

По итогам заседания принято решение оставить проблематику упакованной питьевой воды на контроле Совета Федерации.

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