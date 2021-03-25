Вице-спикер Совета Федерации Г. Карелова приняла участие в расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выразила уверенность, что дальнейшее взаимодействие Совета Федерации и Роспотребнадзора будет эффективным и успешным.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора на тему «О задачах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее органов и учреждений на 2021 год и об итогах работы в 2020 году».

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В своем выступлении вице-спикер от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поблагодарила коллектив Федеральной службы за эффективную работу в условиях новых вызовов.

«Прошедший год для всех, но прежде всего для команды Роспотребнадзора был проверкой на профессионализм. Вами был взят верный курс на стратегию опережающего реагирования. В напряженных условиях вам удалось переломить ситуацию, не допустить взрывного роста заболеваемости и смертности в стране», — подчеркнула Галина Карелова.

Заместитель Председателя СФ отметила успешное сотрудничество Совета Федерации и Роспотребнадзора по целому ряду направлений. Большая работа проведена по вопросам противодействия новой инфекции. Совместно были выработаны предложения по совершенствованию законодательства в области снижения рисков для здоровья детей при дистанционном обучении, создана возможность для установления особого порядка регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Одним из важнейших направлений остается обеспечение бесплатным горячим и здоровым питанием всех учеников начальной школы

Одним из важнейших направлений остается обеспечение бесплатным горячим и здоровым питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс. По поручению Председателя палаты, сенаторами осуществляется мониторинг реализации этой программы. На контроле Совета Федерации находится вопросы о мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, а также создания условий для безопасного отдыха детей.

Галина Карелова выразила уверенность, что дальнейшее взаимодействие Совета Федерации и Роспотребнадзора будет эффективным и успешным.

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