Source: Russia Federal Space

#МЧС#ВНИИ ГОЧС25.03.2021 21:30

ВНИИ ГОЧС займется прогнозами ЧС, возможных при пусках ракет-носителей

По инициативе Госкорпорации «Роскосмос» и Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России создается постоянно действующая Межведомственная рабочая группа для решения вопросов научно-прикладного характера при прогнозировании чрезвычайных ситуаций вследствие возможного нештатного развития событий при запусках космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный.

На сегодняшний день ВНИИ ГОЧС является единственным научным учреждением в России, в компетенции которого входит работа по прогнозированию чрезвычайных ситуаций в области безопасности населения и территорий. Создание межведомственной рабочей группы на базе института позволит выстроить эффективное и отлаженное взаимодействие между организациями и федеральными органами исполнительной власти, ответственными за обеспечение безопасности при запусках космических аппаратов.

Кроме ученых института, со стороны МЧС России в функционировании рабочей группы будет задействован Национальный центр управления в кризисных ситуациях, который, в том числе, занимается решением задач экстренного реагирования на ЧС, связанные с нештатными ситуациями при запусках космических объектов. Список участников постоянно действующей Межведомственной рабочей группы для решения вопросов научно-прикладного характера при прогнозировании чрезвычайных ситуаций вследствие возможного нештатного развития событий будет определен после подписания соответствующих соглашений о сотрудничестве.

***

В соответствии с приказом МЧС России № 632 от 31.12.2002 г. «О видах формируемых прогнозов и сроках их предоставления» и приказом № 329 от 08.07.2004 г. «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» прогнозы чрезвычайных ситуаций, возможных при запусках космических аппаратов, до 2019 г. формировались Центром «Антистихия». После реорганизации Центра «Антистихия» и его включения в состав ВНИИ ГОЧС в институте продолжилась работа в данном направлении.

MIL OSI