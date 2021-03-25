Встреча с лауреатами премий Президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Прежде всего, поздравляю вас, всех ваших коллег в Москве, в регионах России с Днём работника культуры.

Этот профессиональный праздник по-своему близок, наверное, каждому человеку. Культура пронизывает буквально все сферы общественной, государственной, да и личной жизни. И к представителям этой сферы – литераторам, живописцам, служителям театра, кино, музейным хранителям, сотрудникам культурно-просветительских учреждений – у нас в стране всегда было и остаётся особо уважительное, я бы сказал, трепетное отношение.

Во многом это продиктовано теми особыми качествами, которые отличают и объединяют вас – людей искусства. Наделённые высшим творческим даром, вы – мы, во всяком случае, так со стороны смотрим – не мыслите себя без созидания, отдаёте все свои силы, талант и любовь избранному делу и людям.

Это очень ярко проявилось и в период ограничений, связанных с пандемией. Понимая все сложности, с которыми столкнулись наши музеи, библиотеки, концертные и сценические площадки, государство делало все для того, чтобы поддержать организации, коллективы сферы культуры. И в том, что у нас, в России, несмотря ни на что, культурная жизнь не просто продолжалась, но и обрела новые формы воплощения, – безусловно, в этом прямая ваша заслуга.

Такая верность призванию, высокой творческой миссии – это действительно, как в таких случаях говорят, настоящее подвижничество. В сложное время ваш труд, его результаты стали духовной опорой для миллионов людей. Это чрезвычайно важно было в это сложное время. И хотел бы ещё раз поблагодарить за это вас и всех ваших коллег.

Также хочу поздравить присутствующих здесь, на прямой связи лауреатов премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии молодым деятелям культуры. Сожалею, что вот уже второй год подряд обстоятельства не позволяют провести полноформатную, традиционную и торжественную церемонию чествования лауреатов. Обязательно это сделаем в будущем как можно раньше.

А сегодня хотел бы предложить поговорить на все темы, которые представляют для всех нас особый интерес. Всегда высоко ценю возможность обменяться мнениями с людьми, которые знают цену слова, понимают значение нашего родного русского языка и великой отечественной культуры для настоящего и для будущего России, а вы, безусловно, относитесь к числу именно таких людей.

Замечательные педагоги, артисты, художники, писатели – каждый из вас внёс большой личный вклад в развитие культуры и просвещения, в утверждение ценностей и традиций, которые объединяют все поколения, помогают воспитывать юных граждан России на лучших примерах творчества, учить их гордиться своей страной, осознавать масштаб и значимость вклада нашего народа в общемировую культуру, в общемировое культурное развитие.

Гёте сказал как-то: «Хотя мир в целом движется вперёд, молодёжи приходится каждый раз начинать сначала». Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего, русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: «Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества», – и это также справедливо. При этом в любом случае важность культуры, искусства исключительно велика. Зачастую именно через них подрастающие поколения могут увидеть, осознать, почувствовать достижения предшественников, понять, что новаторство – это не отрицание прошлого, а его развитие.

Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура – гуманизм, нравственность, справедливость. Что необходимо, чтобы уже состоявшиеся, авторитетные деятели культуры принимали более активное участие в становлении молодых поколений, новых поколений, в том числе в развитии природного дара юных талантов – будущих «звёзд» просвещения и искусства, формирования у них высокого эстетического вкуса и глубокой содержательности.

Ещё раз поздравляю вас с профессиональным праздником и присуждением вам званий лауреатов. Желаю здоровья, благополучия и, конечно же, новых больших творческих успехов.

Давайте поговорим о тех вопросах, которые вы считаете наиболее важными для сегодняшнего обсуждения. Но для начала хотел бы предоставить слово Владимиру Ильичу Толстому.

Пожалуйста, Владимир Ильич.

Продолжение следует.

Смотрите также

Дополнительно

MIL OSI