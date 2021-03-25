В. Бондарев: По всем вопросам международной повестки мы всегда открыты для диалога с любой страной мира

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности провел ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 75 сотрудников военного дипломатического корпуса из 50 стран.

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На брифинге присутствовали первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы заместители председателя Комитета СФ Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области и Сергей Аренин, АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области член Комитета СФ Сергей Колбин. КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя

Виктор Бондарев напомнил, что Комитет СФ по обороне и безопасности является одним из десяти комитетов верхней палаты российского парламента, на который возложено более половины конституционных полномочий, связанных с Советом Федерации.

«В 2020 году Комитет активно работал по поиску и реализации эффективных путей законодательного обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Сложные эпидемиологические и внешнеполитические условия, беспрецедентное давление на Россию, непрекращающиеся попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, участившиеся кибератаки на стратегические объекты государственного управления, а также проявления международного терроризма в отдельных регионах мира – все это находилось в зоне нашего особого внимания, служило мотивацией к дальнейшему совершенствованию законодательства», — сказал сенатор.

Он отметил, что законодательные инициативы и аналитические материалы, подготавливаемые членами Комитета СФ, не являются результатами сугубо кабинетной деятельности. Сенаторы регулярно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки войск, дислоцированных в военных округах и на Северном флоте, периодически проводятся выездные заседания и совещания в субъектах РФ, традиционно сенаторы посещают российские военные базы, дислоцированные за рубежом.

Военное строительство, подготовка личного состава, оснащение войск высокоэффективным оружием, военной и специальной техникой – все это находится в России на высоком уровне

Виктор Бондарев обратил внимание на то, что системные вопросы, связанные с деятельностью российских Вооруженных Сил по обеспечению национальной обороны и безопасности, как правило, решены. «Военное строительство, подготовка личного состава, оснащение войск высокоэффективным оружием, военной и специальной техникой – все это находится в России на высоком уровне. Вместе с тем имеются отдельные проблемы в так называемом «социальном блоке». Помимо медицинского обеспечения, на очереди стоят вопросы денежного довольствия, военных пенсий и жилья для военнослужащих. Над этими вопросами мы продолжаем работать».

«Значимое место в работе Комитета отводится патриотическому воспитанию молодежи. Продолжается реализация совместной инициативы Совета Федерации и Минобороны России по развитию детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ», — сказал сенатор. Он также отметил, что в условиях ковидных ограничений, проведен ряд торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Особое внимание уделялось работе сенаторов в субъектах Российской Федерации. Приоритетным направлением являлось противостояние попыткам фальсификации истории».

Затрагивая вопрос участия Комитета СФ в развитии Военно-промышленного комплекса Российской Федерации, Виктор Бондарев подчеркнул, что в качестве приоритетных направлений определены авиационная, судостроительная и ракетно-космическая отрасли, радиоэлектронные технологии, а также отдельные виды инженерно-строительной индустрии.

Ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

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Ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

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Ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

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Ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

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Ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

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Ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

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Ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

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Ежегодный брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

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«Особое внимание Комитет уделяет вопросам химической и биологической безопасности. В течение 2020 года рассмотрены вопросы повышения лекарственной безопасности граждан и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а также производства отечественных антиковидных препаратов».

Виктор Бондарев отметил, что по информации Министерства обороны Российской Федерации около 300 сотрудников военного дипломатического корпуса и членов их семей из 50 посольств иностранных государств, находящихся в городе Москве, прошли вакцинацию российским препаратом Спутник-V.

По словам главы Комитета СФ, среди угроз национальной безопасности Российской Федерации, противодействие которым было и остается приоритетным направлением работы Комитета, выделяются такие как нелегальная миграция, наркоторговля, незаконный оборот оружия. «С учетом этого, члены Комитета осуществляют деловое сотрудничество с соответствующими компетентными органами. Эта работа направлена на совершенствование межведомственного взаимодействия, повышение эффективности деятельности по противодействию перечисленным угрозам и вызовам».

Виктор Бондарев подчеркнул, что по всем вопросам международной повестки российские парламентарии всегда открыты для диалога с любой страной мира.

«Мы не заинтересованы в нагнетании обстановки. Большинство мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил России проводится в глубине страны. Кроме того, Россия настроена на конструктивное взаимодействие с США и их союзниками».

«В прошедшем году стиль работы Комитета был продиктован стратегическими национальными приоритетами. Взятый курс Комитет продолжит держать и в 2021 году», — заключил Виктор Бондарев.

Глава Комитета СФ по обороне и безопасности ответил на вопросы иностранных военных атташе из Финляндии, Франции, Великобритании.

Вопросы касались развития российского оборонного бюджета, комплектования войск контрактниками, перспектив принятия стратегии национальной безопасности и отношений с НАТО.

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