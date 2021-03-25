В. Николаев: Минздрав Чувашии демонстрирует высокие показатели работы электронных сервисов для оказания медицинской помощи населению Республики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в итоговом расширенном заседании коллегии Минздрава Чувашии.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики вместе с главой региона Олегом Николаевым принял участие в расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Чувашской Республики.

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Основной доклад об итогах развития отрасли в 2020 году представил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

Он отметил, что на сегодняшний день, с учетом стабилизации эпидемиологической обстановки, коечный фонд ковидных стационаров сокращен уже более чем наполовину, но работа в усиленном режиме пока еще продолжается. Кроме того, по словам главы министерства здравоохранения Республики, в прошлом году удалось снизить показатель смертности от онкологических заболеваний. По итогам года Чувашия признана регионом с самой низкой младенческой смертностью в России, не допущена ни одна материнская смертность в результате COVID-19.

Вадим Николаев принял участие в итоговом расширенном заседании коллегии Минздрава Чувашии

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Вадим Николаев принял участие в итоговом расширенном заседании коллегии Минздрава Чувашии

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Вадим Николаев принял участие в итоговом расширенном заседании коллегии Минздрава Чувашии

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Вадим Николаев отметил высокие позиции министерства здравоохранения Чувашии по цифровым технологиям и сервисам в оказании медицинской помощи населению. По мнению сенатора, это является основой для эффективного реагирования на любые угрозы жизни и здоровью человека.

Представитель региона в Совете Федерации выразил благодарность медицинским работникам за самоотверженный труд в условиях пандемии. «Земной поклон врачам, медицинским сестрам, санитарам, водителям скорых — всем, кто находился в красной зоне борьбы с COVID-19. За каждым выздоровевшим пациентом стоит ваша героическая работа» — сказал он.

Парламентарий вручил главному врачу Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Владимиру Осипову Почетную грамоту Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения, организацию высококвалифицированной медицинской помощи и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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