Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#НКЦ25.03.2021 16:00

В ЦНИИмаше наградили призеров конкурса по 3D-моделированию облика объединенного информцентра Роскосмоса

Церемония награждения состоялась в многофункциональном экспозиционном центре ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Сам конкурс проводился в 2020 году, заданием для конкурсантов была визуализация дизайн-проекта объединённого отраслевого информационного центра Госкорпорации «Роскосмос».

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране итоговое заседание жюри конкурса под председательством председателя Общественного совета, президента Межрегиональной общественной организации Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского, члена-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора Игоря Бармина состоялось лишь 7 декабря 2020 года, на котором было принято решение присудить три третьих места и наградить каждого из участников Конкурса дипломами III степени и денежным призом. Грамоты лауреатам конкурса Марии Серовой, Михаилу Кригеру и Вадиму Логунову вручила начальник Центра отраслевых коммуникаций ЦНИИмаша Оксана Сухарева, которая поздравила призеров и поблагодарила их за участие. После награждения гостям ЦНИИмаша провели экскурсию по музею предприятия.

Госкорпорация «Роскосмос» весной прошлого года объявила открытый конкурс дизайн-концепций своего нового объединенного отраслевого информационного центра. Он будет расположен в строящемся сейчас Национальном космическом центре на территории центра им. М.В. Хруничева и займет около 4000 кв. м. Участникам конкурса предлагалось продумать визуальную концепцию помещений, среди которых Центр слежения за спутниковыми группировками и Международной космической станцией, большой зал заседаний, пресс-центр, а также персональные кабинеты для Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации.

Организатором конкурса выступила головная научно-исследовательская организация ракетно-космической промышленности — ЦНИИмаш, в чьём ведении находится Центр управления полётами в Королёве. Новый Информационный центр после открытия в 2023 году будет доступен для широкого круга посетителей: делегаций, индивидуальных и групповых экскурсий и будет выполнять функции Ситуационно-аналитического центра и демонстрационной площадки. Центр управления полётами в Королёве продолжит работу по управлению полётами и космическим движением в прежнем режиме.

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