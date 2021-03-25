«Газпром» и ЯНАО договорились о продолжении сотрудничества на 2021–2023 годы

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 марта 2021, 13:50

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. На полуострове Ямал компания развивает мощный центр газодобычи на базе Бованенковского месторождения. Ведутся обустройство второго опорного месторождения на полуострове — Харасавэйского, и геологоразведочные работы на приямальском шельфе в Карском море.

Продолжается работа по развитию в регионе сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), где потребители могут заправить транспорт самым экологичным и экономичным топливом — природным газом. В настоящее время на территории округа действуют три АГНКС «Газпрома» — в гг. Надыме, Новом Уренгое и п. Ягельном. В 2021 году компания начала проектирование еще одной станции — в г. Ноябрьске.

Отдельное внимание было уделено ходу реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

В рамках встречи Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов подписали новое Соглашение о сотрудничестве — на 2021–2023 годы. Этот документ впервые заключен с ЯНАО на трехлетний период. Ранее стороны фиксировали договоренности на ежегодной основе.

Документ определяет комплекс приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия.

«Газпром», в частности, продолжит инвестиционную деятельность в регионе. Компания, как и прежде, будет надежно обеспечивать энергоресурсами потребителей округа, перечислять в бюджет региона предусмотренные законодательством РФ платежи, содействовать в решении социально значимых вопросов.

Правительство ЯНАО, в свою очередь, будет и дальше создавать условия для реализации инвестиционных проектов «Газпрома» — в том числе, оказывать компании содействие в решении земельных вопросов при реализации проектов и согласовании разрешительной документации.

Справка

Основным документом, регламентирующим сотрудничество ПАО «Газпром» и ЯНАО, является Генеральное соглашение. В развитие этого документа заключаются соглашения о сотрудничестве. Подписаны Меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В рамках реализации программы по развитию газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы «Газпром» направит на эти цели 561,9 млн руб. Будет проведена реконструкция газопровода-отвода к гг. Лабытнанги, Салехард и п. Харп, построена газораспределительная станция для газификации с. Харсаим.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, оказана финансовая поддержка для строительства спортивно-оздоровительных комплексов в г. Новом Уренгое и г. Надыме, проведена реконструкция ряда спортивных объектов на территории округа.

Ранее «Газпром» также выделял финансирование для строительства в г. Салехарде храмового комплекса в честь Преображения Господня.

Управление информации ПАО «Газпром»

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