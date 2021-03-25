Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сириус#Центр Сириус#Дежурный по планете25.03.2021 12:45

Закрытие космической программы «Сириус-2021»

В среду, 24 марта 2021 года, на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Антарес» в г. Нальчик завершился заключительный этап защиты проектных работ участников программы «Дежурный по планете» по направлениям:

«Космическая робототехника — Роверы» — участники разработали планетоход, который выполнил задание по расстановке триангуляционных маяков для определения координат строительства космодрома;

«Ракетостроение» — школьники на 2 недели стали космическим агентством, выполняющим заказ на создание жизненного цикла изделия ракетно-космической техники;

«Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками» — участники решили задачу по приему снимка со спутника L-диапазона с помощью перемещения дрона над горизонтальным зеркалом приемной станции;

«Прикладные космические системы — Научные эксперименты» — участники разработали проекты космических миссий с научно-исследовательскими задачами, реализуемые на базе сверхмалых спутников современного формата CubeSat.

Итоговые проекты стали завершающим этапом двух недельной работы проектных команд. В заключительный день состоялось награждение победителей и закрытие «Космической программы «Сириус-2021», в котором приняли участие 130 школьников из 39 субъектов Российской Федерации.

Победители «Космической программы «Сириус-2021» получат дополнительные 10 баллов к ЕГЭ за индивидуальные достижения для поступления в вуз, а все участники программы получат возможность пройти дальнейшее обучение летом в Образовательном центре «Сириус» по направлению «Космические технологии», где они смогут продолжить заниматься проектной деятельностью и развивать свои способности.

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«Дежурный по планете» — это программа, объединяющая технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса, главной задачей которой — повышение популярности космических исследований, разработок среди школьников России и создание доступной современной образовательной среды в области космических исследований и реализации проектов.

Организаторами программы «Дежурный по планете» выступают Госкорпорация «Роскосмос», образовательный Фонд «Талант и успех», Фонд содействия инновациям, Кружковое движение НТИ, Сколковский институт науки и технологий, а партнерами программы — высокотехнологичные компании «Лоретт», «СКАНЭКС», «VoltBro», «Спутникс», «Образование будущего», ООО «Лаборатория геоинформационного прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений» и образовательные организации НИУ ВШЭ, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский политехнический университет, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

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