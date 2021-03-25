И. Ялалов: Создание ОЭЗ промышленно-производственного типа в Башкортостане будет способствовать привлечению инвестиций

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в регион сенатор обсудил реализацию Постановления СФ о социально-экономическом развитии региона.

Ирек Ялалов провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра правительства региона Илшатом Тажитдиновым

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Ирек Ялалов провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра правительства региона Илшатом Тажитдиновым

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Ирек Ялалов провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра правительства региона Илшатом Тажитдиновым

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Ирек Ялалов провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра правительства региона Илшатом Тажитдиновым

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Ирек Ялалов провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра правительства региона Илшатом Тажитдиновым

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Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра правительства региона Илшатом Тажитдиновым.

На встрече обсуждались меры поддержки, необходимые для привлечения инвестиций в особо экономическую зону промышленно-производственного типа «Алга», которая создана на территориях Ишимбайского и Салаватского районов Республики Башкортостан.

Свободная экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» была создана в соответствии с рекомендациями Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Башкортостан» от 27 апреля 2019 года и Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2020 года.

Географическое расположение ОЭЗ «Алга» является экономически привлекательным для потенциальных инвесторов ввиду ее близкого расположения к городам – крупным индустриальным центрам химии, нефтехимии, нефтепереработки, машиностроения и легкой промышленности Стерлитамак, Салават и Ишимбай

Географическое расположение ОЭЗ «Алга» является экономически привлекательным для потенциальных инвесторов ввиду ее близкого расположения к городам – крупным индустриальным центрам химии, нефтехимии, нефтепереработки, машиностроения и легкой промышленности Стерлитамак, Салават и Ишимбай, рассказал Ирек Ялалов.

По его словам, наличие здесь развитой дорожно-транспортной инфраструктуры обеспечивает благоприятные условия для организации удобных схем поставок сырья, комплектующих и готовой продукции будущих производств, развития промышленной кооперации. Для резидентов ОЭЗ «Алга» действуют налоговые преференции, установленные федеральным законодательством. В частности, это понижение ставки по налогу на прибыль, освобождение от уплаты таможенных пошлин, в установленных случаях – от уплаты налога на добавленную стоимость.

«Кроме этого, резидентам ОЭЗ «Алга» в Республике оказываются всесторонние меры государственной поддержки в виде применения понижающих ставок по налогу на прибыль организаций в части уплаты налога в региональный бюджет, освобождения от уплаты транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога, применения понижающего коэффициента за аренду земельных участков; оказания содействия в сопровождении инвестиционных проектов и получении необходимой разрешительной документации на строительство», — отметил сенатор.

По его мнению, все это будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регион.

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