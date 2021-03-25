К. Косачев: Россия и Казахстан не просто партнеры, а ближайшие союзники

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым.

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В беседе приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова и заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев.

«Отношения между нашими странами в свое время прекрасно охарактеризовал первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, назвав их эталонными. Наши страны не просто партнеры, а ближайшие союзники. Это проявляется и в двусторонних отношениях, и во взаимодействии в многостороннем формате. Регулярный характер носят контакты между президентами двух стран», — подчеркнул Константин Косачев.

Заместитель Председателя СФ отметил высокий уровень развития межпарламентских связей России и Казахстана, в том числе на уровне глав верхних палат, а также Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым

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Константин Косачев

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым

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«На протяжении многих лет работает механизм регулярных совместных заседаний профильных комитетов, с нашей стороны это Комитет СФ по международным делам и Комитет СФ по обороне и безопасности», — сказал Константин Косачев.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что отношения двух стран продолжают развиваться даже в условиях пандемии. Российские медики оказали помощь Республике в борьбе с коронавирусом, в том числе поставками российских вакцин.

Межпарламентское сотрудничество осуществляется как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, подчеркнул он. «В условиях пандемии наши контакты перешли в онлайн формат, как только ситуация нормализуется, надо переходить на живое общение».

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