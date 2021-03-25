М. Львова-Белова посетила Российскую детскую клиническую больницу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила вопросы оказания медицинской помощи тяжелобольным детям-сиротам.

Сенатор РФ, полномочный представитель Совета Федерации при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова посетила Российскую детскую клиническую больницу.

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Сенатор встретилась с директором Российской детской клинической больницы Еленой Петряйкиной и президентом благотворительного фонда «Дети.мск.ру» Линой Салтыковой. Предметом дискуссии стала уникальная программа помощи детям-сиротам «Ты – не один!», реализуемая на базе клиники с 2005 года.

Собеседники обсудили опыт и текущие результаты программы, влияние пандемии на количество детей, поступивших из интернатных учреждений, а также сложности, возникающие при госпитализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из регионов России. Особое внимание было уделено социальной значимости программы, качеству жизни детей-сирот с тяжелыми заболеваниями и повышению их шансов на семейное устройство после лечения.

Мария Львова-Белова посетила Российскую детскую клиническую больницу

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Мария Львова-Белова посетила Российскую детскую клиническую больницу

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Мария Львова-Белова посетила Российскую детскую клиническую больницу

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По итогам встречи парламентарий сообщила, что сенаторы обсудят возможности информирования регионов о программе и пилотном взаимодействии с рядом субъектов РФ.

«Благодаря усилиям благотворительного фонда «Дети.мск.ру» дети во время госпитализации получают все необходимое: няню для сопровождения, внимание и психологическую поддержку. Будем рады, если сможем помочь большему числу детей-сирот поправить свое здоровье и получить качественную медицинскую помощь на нашей базе», — сказала Елена Петряйкина. Кроме того, отметила она, после участия в программе более 100 детей обрели семью.

По словам Лины Салтыковой, сиротство и инвалидность – это двойной вызов. «Спустя 15 лет после начала программы она по‑прежнему не теряет своей актуальности, позволяет лечить сложные и тяжелые заболевания у детей».

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