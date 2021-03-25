Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Главкосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#РКЦ Прогресс#OneWeb#Arianespace25.03.2021 05:57

На Восточном состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Сегодня утром, 25 марта 2021 года, в 05:47 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту. Согласно телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

После успешного отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение новых 36 аппаратов на целевую орбиту. В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от российского «разгонника».

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

На первой и второй ступенях носителя применяются жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А, на третьей — четырехкамерный РД-0124. Топливо — керосин (окислитель — жидкий кислород). Впервые ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала 27 декабря 2006 года с космодрома Байконур с разгонным блоком «Фрегат» и космическим телескопом COROT.

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