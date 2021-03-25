Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Главкосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#НПО Лавочкина#OneWeb#Arianespace25.03.2021 10:40

Новая партия спутников OneWeb на орбите

В четверг, 25 марта 2021 года, в 05:47 по московскому времени состоялся седьмой пуск с российского космодрома Восточный в Амурской области. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb. Спустя 561,8 секунды головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя и продолжила полет.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло штатно в соответствии с заложенной циклограммой полёта. В общей сложности в ходе миссии в течение почти 4 часов было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на так называемую «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки СОЗ, необходимых для безопасного отделения и расхождения аппаратов OneWeb. Все спутники успешно выведены на заданные орбиты и взяты под управление. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана. Данный пуск стал пятым в рамках пусковой кампании OneWeb.

Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» — ракета-носитель «Союз-2.1б» (производитель — Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара) и разгонный блок «Фрегат» (производитель — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина) — полностью выполнили работу в штатном режиме. Сегодняшний запуск спутников OneWeb выполнен в рамках контракта Главкосмоса (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и российско-французской компанией Starsem в тесной кооперации с дочерними организациями Роскосмоса — РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. После сегодняшнего запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 146 космических аппаратов, компания планирует запуск еще нескольких сотен.

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Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения дают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. После сегодняшнего запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 146 космических аппаратов, компанией планируется запуск сотен других.

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