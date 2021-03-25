Н. Журавлев провел совещание по теме дальнейшего развития рынка секьюритизированных облигаций

Source: Russia – Council of the Federation

По итогам совещания решено направить предложения по дальнейшему развитию этого рынка на рассмотрение регулятора.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел рабочее совещание по теме дальнейшего развития рынка секьюритизированных облигаций. В мероприятии участвовали заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин, представители кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, а также управляющих компаний и рейтинговых агентств.

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Вопросы развития этого облигационного рынка обусловлены наличием все более возрастающего спроса со стороны участников профессионального сообщества, в связи с чем была подчеркнута важность дальнейшей проработки мер по повышению ликвидности этого сегмента и поиску новых драйверов.

Развитие рынка облигаций с залоговым обеспечением, по мнению участников совещания, может стать потенциальной точкой роста российского рынка финансов в целом. Облигации могут выпускаться для финансирования инфраструктурных проектов, в рамках государственно-частного партнерства, а также так называемых «зеленых» инвестиций в экологические проекты, особенно с учетом тенденции построения экологически ориентированной экономической среды.

Существующая регуляция отчасти ограничивает вложение средств пенсионных накоплений в секьюритизированные облигации. Николай Журавлев в ходе дискуссии акцентировал внимание участников, что необходим взвешенный подход в вопросах регуляции инвестирования негосударственными пенсионными фондами в секьюритизированные облигации, в том числе чтобы не притормаживать развитие финансовой отрасли, а наоборот искать дополнительные стимулы.

В связи с ростом выходящих на рынок новых инвесторов и устойчивым расширением инвесторской базы, особенно в сегментах коллективных и розничных инвесторов, участники совещания также обсудили развитие ипотечных облигаций.

Насыщенная повестка рабочего совещания не оставила без внимания тему развития малого и среднего предпринимательства. Секьюритизация может стать перспективным механизмом в том числе и их поддержки.

По итогам совещания решено направить предложения по дальнейшему развитию рынка секьюритизации на рассмотрение регулятора.

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