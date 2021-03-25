Павел Сорокин: «Экономическая эффективность водорода будет постепенно увеличиваться»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 марта. – Минэнерго России совместно с Минпромторгом работают над формированием специальной автономной некоммерческой организации (АНО), которая займётся содействием развитию водородных технологий в России, сообщил Павел Сорокин на онлайн-конференции «Водородная стратегия и ключевые тренды энергоперехода», организованной оргкомитетом Национального нефтегазового форума.

Замминистра пояснил, что создаваемое АНО при участии специального проектного офиса будет обеспечивать деятельность межведомственной рабочей группы по водородным технологиям, возглавляемой вице-премьером Александром Новаком.

«АНО будет иметь определённый состав, персонал, который будет работать с тем же самым технологическим развитием, со стандартизацией, то есть работать по стандартам производства, потребления и транспортировки водорода. И, естественно, будет научно-технический совет, который будет верифицировать всю эту работу. На мой взгляд, это очень взвешенная, сбалансированная структура со сдержками и противовесами, где человек, придерживающийся каждого типа идеологии относительно водорода, сможет это высказать и будет иметь адекватную площадку для работы по этому направлению», – выразил уверенность Павел Сорокин.

Он отметил, что производство водорода постепенно приобретает всё больший охват, параллельно с развитием «зелёной повестки» на мировой политической арене.

«Стоимость выбросов напрямую или косвенно, но будет расти, и это будет подталкивать к изменению все страны. Это означает и то, что экономическая эффективность водорода тоже будет постепенно увеличиваться. Поэтому России разумно в партнёрстве с разными странами работать по созданию производственной базы и технологий по транспортировке, хранению и потреблению водорода», – считает замминистра.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

MIL OSI