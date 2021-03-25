Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийск сенатор посетил IV Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица».

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посетил в столице Югры IV Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица».

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В рамках форума проходит международная молодежная научно-практическая конференция под эгидой Совета молодых ученых Российской академии наук, конкурс инновационных проектов, отраслевые круглые столы, международный нефтяной академический конгресс имени Салманова и другие мероприятия.

Как отметил Эдуард Исаков, в Югре добыли уже свыше 12 миллиардов тонн нефти с момента открытия западносибирских месторождений. Примерно столько же, по оценке экспертов, ещё содержится в недрах, однако, во многих случаях – это трудноизвлекаемые запасы. «Чтобы поддерживать добычу нефти на прежнем уровне, необходимо вовлекать в добычу небольшие и даже маленькие месторождения. Также со стороны Совета Федерации было решено рассматривать в первоочередном порядке проекты федеральных законов, направленные на поддержку независимого малого и среднего бизнеса в нефтегазовом комплексе», — отметил сенатор.

Парламентарий считает, что в приоритете как у крупных, так и у мелких игроков на нефтяном рынке должна быть защита окружающей среды. «Все компании обязаны внедрять в свою работу современные умные технологии, отвечающие за эффективность и, главное, за экологичность. В Югре выстроена уникальная экосистема, и она должна быть сохранена для будущих поколений», — подчеркнул парламентарий.

Эдуард Исаков посетил в столице Югры IV Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

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Эдуард Исаков посетил в столице Югры IV Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

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Эдуард Исаков посетил в столице Югры IV Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

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Эдуард Исаков посетил в столице Югры IV Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

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Эдуард Исаков посетил в столице Югры IV Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

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Эдуард Исаков посетил в столице Югры IV Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

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По словам Эдуарда Исакова, форум «Нефтяная столица» — это международная экспертная площадка, на которой молодые специалисты и эксперты делятся своим опытом с другими. «Те проекты, что представят сегодня молодые учёные, в будущем помогут добывать нефть более эффективно», — уверен сенатор. «Например, технологическое определение КИН (коэффициент извлечения нефти) тянется ещё со времён Советского Союза, когда технические средства были совсем другими. Нужно переосмысление этого подхода, мы должны чётко понимать, сколько в Югре и в стране нефти. Сейчас мы находимся в условиях энергоперехода и должны создать в ближайшем будущем оптимально рентабельный КИН — как компромисс между интересами государства и отрасли при определенных макроусловиях», — резюмировал Эдуард Исаков.

Сенатор также принял участие в юбилейном 50-м заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Эдуард Исаков обратил внимание, что среди рассмотренных законопроектов были приняты поправки в закон «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». «Суть изменений в том, что теперь правительство региона будет определять квоту для приема на работу инвалидов в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Ранее эта прерогатива была за работодателями. Поправка в закон должна гарантировать трудоустройство инвалидов, желающих получить работу. Эта новелла направлена на обеспечение равных возможностей для людей с инвалидностью. Буду мониторить ситуацию, наблюдать за исполнением закона и эффективностью принятых мер», — заключил сенатор.

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