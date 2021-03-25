Сенаторы и эксперты обсудили поправки в законодательство в сфере ведения просветительской деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие с участием научного сообщества провела председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Л. Гумерова.

В Совете Федерации состоялось совещание по обсуждению принятого Государственной Думой Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Образовании в Российской Федерации» в части введения просветительской деятельности.

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Мероприятие провела председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

В нем приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Российской Академии наук, Общественной палаты РФ, научного и экспертного сообщества.

Документ был внесен сенаторами РФ Андреем Климовым, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Еленой Афанасьевой, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Александром Вайнбергом, ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области Любовью Глебовой, ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и депутатами Государственной Думы.

Сенаторы рассказали о содержании принятого закона. Состоялось конструктивное обсуждение вопросов, которые волнуют научное и музейное сообщество и общественность в связи с принятием данного закона.

Были подняты проблемы регулирования просветительской деятельности, в том числе в контексте привлечения иностранных научных кадров, недобросовестного использования просветительской деятельности, ведения псевдо-просветительской деятельности с нарушением российского законодательства, необходимости разработки качественной нормативно-правовой базы.

Лилия Гумерова

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Обсуждение принятого Государственной Думой федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» в части введения просветительской деятельности

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Обсуждение принятого Государственной Думой федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» в части введения просветительской деятельности

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Обсуждение принятого Государственной Думой федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» в части введения просветительской деятельности

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Обсуждение принятого Государственной Думой федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» в части введения просветительской деятельности

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Обсуждение принятого Государственной Думой федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» в части введения просветительской деятельности

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Обсуждение принятого Государственной Думой федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» в части введения просветительской деятельности

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В ходе обсуждения была высказана инициатива о разработке отдельного законопроекта, непосредственно касающейся просветительской деятельности.

Как подчеркнула Лилия Гумерова, все вопросы, которые были подняты представителями научного сообщества, получат разрешение при разработке профильными министерствами нормативно-правовой базы, необходимой для реализации принятого закона.

Кроме того, глава профильного Комитета СФ поддержала предложение о разработке законопроекта о просветительской деятельности.

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