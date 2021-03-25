Т. Кусайко подняла проблемы доступности медицинской помощи в закрытых территориальных образованиях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с первым заместителем руководителя ФМБА России Т. Яковлевой.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области встретилась с первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяной Яковлевой. Во встрече приняла участие начальник управления спортивной медицины и цифровизации Татьяна Пушкина.

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Сенатор обсудила с представителями ФМБА проблемы доступности медицинской помощи в закрытых территориальных образованиях, в том числе для детей, занимающихся спортом.

«Привлекая к занятиям физкультурой и спортом детей, необходимо обеспечить квалифицированную медицинскую помощь, систематический контроль с учетом нагрузок и физического состояния здоровья», — отметила парламентарий.

На встрече были затронуты также вопросы медицинского обеспечения детского спорта в ЗАТО Александровск Мурманской области.

Татьяна Кусайко встретилась с первым заместителем руководителя ФМБА России Татьяной Яковлевой

В настоящее время на территории ЗАТО Александровск функционируют 3 детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются более двух тысяч детей. Они регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях регионального, международного, всероссийского уровней.

При этом, отметила сенатор, не удается решить вопрос открытия кабинета спортивной медицины и введения в штат врача по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина».

«Основной причиной сложившейся ситуации является кадровый дефицит, который требует системного решения. Руководство ФМБА выразило готовность оказать содействие в решении этой проблемы», — сказала Татьяна Кусайко. Она выразила увереность, что при взаимодействии всех заинтересованных сторон будет найдено решение в целях обеспечения благополучия и здоровья детей.

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