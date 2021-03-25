Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1825.03.2021 14:15

Экипажи МКС-65 поддержали многолетние предполётные традиции

Готовясь к очередной экспедиции, новые экипажи Международной космической станции традиционно посещают знаковые места, связанные с историей отечественной космонавтики. Мероприятие проводится буквально за несколько дней до их вылета на Байконур.

В музее Центра подготовки космонавтов, где расположен мемориальный рабочий кабинет Юрия Гагарина, экипажи длительной экспедиции МКС-65 оставили автографы в памятной книге предстартовых записей. Решение о создании книги с обращениями участников предстоящих экспедиций было принято после трагической гибели первого космонавта планеты.

У каждого экипажа есть групповое фото из музейного зала международных космических полётов. Не стал отступать от традиции основной экипаж МКС-65 в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, а также их дублёры Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Энн МакКлейн.

Затем делегация космонавтов и астронавтов отправилась к Кремлёвской стене, чтобы почтить память С.П. Королёва, Ю.А. Гагарина и других выдающихся людей, которые внесли свой вклад в развитие космонавтики. Традиций стало и посещение территории Кремля, а также прогулка по Красной площади, после чего космонавты побывали в доме-музее С.П. Королёва в Москве.

26 марта 2021 года экипажи должны отправиться на космодром Байконур. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля.

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