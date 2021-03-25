Эксперты обсудили вопросы разработки эффективной системы постковидной реабилитации пациентов

Source: Russia – Council of the Federation

Для информирования граждан о возможностях медицинской реабилитации важно проводить проактивную информационную кампанию, отметила Г. Карелова.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в заседании круглого стола по теме «Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности», в ходе которого обсуждались вопросы разработки эффективной системы реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

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Организаторами мероприятия выступили Совет Федерации и проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Фонда развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». Мероприятие прошло по итогам заседания Совета по региональному здравоохранению на тему: «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности», состоявшегося в феврале 2021 г.

«Мы все понимаем, что постковидная реабилитация – совершенно новое направление. Сейчас важно быть гибкими и на основе накопленного опыта разработать эффективные методики реабилитации, обеспечить подготовку соответствующих кадров, организовать работу по сбору успешных практик и наработок и наладить эффективные каналы для обмена практиками между субъектами профессионального сообщества», — отметила в своем выступлении вице-спикер СФ Галина Карелова.

Вице-спикер СФ также подчеркнула, что для информирования граждан о возможностях медицинской реабилитации важно проводить проактивную информационную кампанию. «Граждан интересует, где можно получить актуальную информацию о существующей инфраструктуре и как получить доступ к качественной реабилитации. К сожалению, мы не имеем сегодня единой платформы, где консолидирована вся необходимая для граждан информация о местонахождении и профиле реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций. Думаю, этим нужно заняться в первую очередь», — подчеркнула сенатор.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова, начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» (ЦДЗ) Елена Жидкова, руководитель Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман, вице-президент Центра Передовых Радиационных Медицинских и Биологических технологий Сергей Оникиенко.

По мнению участников «круглого стола», ситуация по преодолению последствий коронавирусной инфекции требует комплексной государственной программы с подключением всех ресурсов профилактической и реабилитационной медицины и должна учитывать опыт всех успешных практик и наработок в области реабилитационных мероприятий.

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