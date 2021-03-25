Source: Russia Federal Space

РКК Энергия. 60 лет назад был сделан важный шаг в космонавтике – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#РКК Энергия#История

25.03.2021 12:00

60 лет назад был сделан важный шаг в космонавтике

60 лет назад, 25 марта 1961 года, с космодрома Байконур стартовала трехступенчатая ракета-носитель «Восток» с вторым летным прототипом корабля-спутника 3КА «Восток». Автоматическая миссия аппарата с собакой Звездочкой на борту стала завершающей проверкой корабля перед первым полетом человека в космос.

Разработка отечественного пилотируемого космического корабля началась в подмосковном ОКБ-1 (сейчас — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва) под руководством Главного конструктора Сергея Королева в соответствии с правительственным постановлением от 22 мая 1959 года. Подготовительный этап программы предусматривал выполнение в течение 1960 года серии экспериментальных полетов автоматических кораблей 1К для испытаний бортового оборудования и средств управления, проверки работоспособности системы жизнеобеспечения и изучения воздействия космических факторов на живые организмы. По итогам успешной летной отработки корабля и ракеты-носителя специалисты ОКБ-1 приступили к подготовке первого в истории пилотируемого полета в космическое пространство.

В целях безопасности космонавта Сергеем Королевым было принято решение осуществить пилотируемый запуск только после двух подряд успешных пусков кораблей с биологическими объектами. В начале марта 1961 года совершил успешный полет корабль-спутник 3КА № 1 с собакой Чернушкой. Вторая испытательная миссия 3КА № 2 с аналогичной программой полета состоялась 25 марта 1961 года. На этот раз в гермокабине корабля располагалась подопытная собака Звездочка, мобилизованная из отряда четвероногих космонавтов Института космической медицины (современный Институт медико-биологических проблем). Также в спускаемом аппарате было установлено катапультируемое кресло с облаченным в скафандр антропометрическим имитатором космонавта МА-1 «Иван Иванович». Как и в предыдущем полете, внутри манекена содержались контейнеры с мышами, морскими свинками и другими биообъектами для изучения воздействия космической радиации.

По данным телеметрических и траекторных радиоизмерений, корабль 3КА № 2 прошел активный участок выведения и совершил одновитковый полет в полном соответствии с заданной программой. После расчетного сведения с орбиты «Иван Иванович» катапультировался из спускаемого аппарата и выполнил парашютную посадку, а сам спускаемый аппарат со Звездочкой благополучно приземлился на территории Пермской области в 50 км к северо-востоку от города Сарапула. Находящаяся в отличной физической форме собака-космонавт была оперативно обнаружена и на следующий день эвакуирована прибывшей поисково-спасательной группой. По итогам полета изделия 3КА № 2 была повторно подтверждена надежность всего комплекса бортовых систем корабля, необходимых для безопасного выполнения предстоящего пилотируемого космического полета.

Новости

Сообщить об ошибке в тексте

Фрагмент текста с ошибкой:

✖ ОтменитьОтправить ➤

При обнаружении ошибки в тексте Вы можете оповестить нас о ней. Для этого нужно выделить мышкой часть текста с ошибкой и нажать комбинацию клавиш “Ctrl+Enter”.

↑

MIL OSI