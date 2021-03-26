Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзовые призёры

Source: Russia Ministry of Sport

25 марта на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) первый комплект наград разыграли спортивные пары.

Дебютанты Чемпионата мира россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали «золото», набрав в сумме за короткую и произвольную программы 227,59 балла. «Серебро» выиграли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71). Бронзовыми призёрами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63). Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвёртое место (212,76).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли нашей стране первое с 2013 года «золото» Чемпионата мира в парном катании. Они являются бронзовыми призёрами финала Гран-при, чемпионами мира среди юниоров, двукратными победителями финала Кубка России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, как и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, тренируются в «Клубе фигурного катания Тамары Москвиной» в Санкт-Петербурге. Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренировались у Людмилы и Николая Великовых.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсмены выступают как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure skating federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Благодаря результату на Чемпионате мира российские фигуристы обеспечили максимальную квоту на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и там выступят три наши спортивные пары.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также их тренерский штаб и Федерацию фигурного катания на коньках России с медалями Чемпионата мира и желает новых достижений и побед!

Фото: ISU и Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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