Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КНКА#МНЛС#Дмитрий Рогозин26.03.2021 16:17

Главы Роскосмоса и китайской КНКА обсудили вопросы создания международной лунной станции

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) г-н Чжан Кэцзянь 26 марта 2021 года в формате видеоконференции обсудили вопросы реализации проекта по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), включая порядок привлечения к нему международных партнеров.

Глава Роскосмоса и руководитель КНКА отметили положительную динамику российско-китайского взаимодействия в данной области несмотря на сохраняющиеся ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Стороны договорились поддерживать постоянные контакты с целью оперативного согласования предстоящих шагов по созданию Международной лунной станции.

Ранее, 9 марта 2021 года, Дмитрий Рогозин и г-н Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая Меморандум о взаимопонимании между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

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