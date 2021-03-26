Г. Карелова: Правительство РФ направит свыше 3,5 миллиардов рублей на дополнительное финансирование медучреждений

Source: Russia – Council of the Federation

Решение стало результатом совместной работы Комитета СФ по социальной политике с Минздравом России и принято с учетом уточненных данных регионов.

Дополнительное финансирование в размере более 3,5 млрд рублей получат региональные больницы и поликлиники, работающие в системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Это решение прокомментировала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Средства из резервного фонда Правительства РФ направят в 12 субъектов Федерации, а также г. Байконуру. Ранее на эти цели в 47 регионов страны было направлено свыше 25,4 млрд рублей.

Вице-спикер СФ напомнила, что решение о выделении дополнительного финансирования принято по итогам встречи Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации, которая состоялась в феврале текущего года.

Галина Карелова отметила, что такая поддержка позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы, связанные с оказанием помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. «Это решение стало результатом тщательной совместной работы Комитета Совета Федерации по социальной политике с Министерством здравоохранения России и принято с учетом уточненных данных регионов по итогам 2020 года», — подчеркнула вице-спикер СФ.

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