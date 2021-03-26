Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Воронежской области отметила своевременность и необходимость таких программ.

Комплексную программу реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, разработали ученые Воронежского медицинского университета. Это первый в ЦФО опыт создания подобного рода программ.

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В основе методики не только достижения европейской медицины, она также включает в себя элементы традиционной китайской медицины. В программе: рефлексотерапия, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура и многое другое.

Заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила своевременность и необходимость таких программ.

«Постковидная реабилитация – совершенно новое направление. Сейчас важно быть гибкими и на основе накопленного опыта разработать эффективные методики реабилитации, обеспечить подготовку соответствующих кадров, организовать работу по сбору успешных практик и наработок, и наладить эффективные каналы для обмена практиками между субъектами профессионального сообщества», — подчеркнула Галина Карелова.

По информации разработчиков, воронежская методика реабилитации уже апробируется в санатории им. Горького. В этом лечебном учреждении проходят реабилитацию после заболевания жители Воронежской и близлежащих областей.

Помимо этого, на базе ВГМУ уже подготовлена первая группа специалистов по физической и реабилитационной медицине, которые с октября 2020 г. проходили обучение по восстановлению после COVID-19. На базе санатория имени М. Горького в Воронеже ученые университета уже занимаются реабилитацией постинфарктных и постинсультных больных, перенесших COVID-19, теперь методы и способы восстановления пациентов будут расширены.

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