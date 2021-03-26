Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#ОАЭ26.03.2021 17:56

Дмитрий Рогозин встретился с главой космического агентства ОАЭ

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 26 марта 2021 года провел в Москве рабочую встречу с Государственным министром по передовым технологиям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Председателем космического агентства ОАЭ госпожой Сарой бинт Юсеф Аль-Амири (Sarah Yousef Mohamedsaleh AlAmeeri).

В начале встречи Дмитрий Рогозин вновь поздравил Космическое агентство ОАЭ и эмиратских специалистов с блестящими успехами в реализации марсианской миссии — запуске в июле 2020 года космического зонда «Надежда», к подготовке и реализации которой г-жа Аль-Амири имела непосредственное отношение. В ходе деловой беседы российская и эмиратская стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимовыгодного российско-эмиратского сотрудничества в области мирного космоса. Стороны отметили высокий потенциал и большую значимость данной тематики во взаимоотношениях между нашими странами.

Было подчеркнуто, что российско-эмиратское сотрудничество не стоит на месте: всего полтора года назад успешно реализован важный проект по подготовке и запуску в космос первого астронавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, и в настоящее время стороны обсуждают не менее важные и крупные совместные проекты. С 2020 года в целях расширения сотрудничества ведется работа над проектом рамочного межправительственного двустороннего соглашения по космосу. К настоящему моменту российская сторона успешно завершила все необходимые внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания данного соглашения.

Достигнут определенный прогресс по трехсторонней инициативе с участием Республики Казахстан, касающейся модернизации и эксплуатации стартового комплекса «Гагаринский старт» на космодроме Байконур. Ведется работа по согласованию проекта соответствующего соглашения между правительствами Российской Федерации, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Казахстана. Стороны подтвердили заинтересованность и готовность к реализации других взаимовыгодных и актуальных для России и ОАЭ совместных проектов и программ.

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