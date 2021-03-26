И. Рукавишникова вручила поощрения Председателя СФ троим представителям Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поблагодарила награжденных за профессионализм.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области вручила Благодарность Председателя СФ двум представителям системы здравоохранения региона и директору областного МФЦ. Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко ИщенкоАлександр ВалентиновичПредседатель Законодательного Собрания Ростовской области поощрил Благодарностями донского парламента еще двух медиков.

«За каждым из вас большие коллективы медицинских работников, которые уже более года ежедневно работают на передовом рубеже защиты жителей и гостей Ростовской области от новой инфекции. Огромное спасибо вашим коллективам за профессионализм и самоотверженность», — обратилась к награждаемым Ирина Рукавишникова.

Поощрениями Председателя СФ награждены заместитель министра здравоохранения региона Александр Крат, главврач детской областной больницы Светлана Пискунова и директор областного МФЦ Алексей Алёхин. Сенатор поблагодарила губернатора Ростовской области Василия Голубева ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области за поддержку при создании и развитии проекта «Правовая помощь онлайн».

«Созданный в 2018 году совместно с Председателем Законодательного Собрания Александром Ищенко и депутатами донского парламента проект набирает все большую силу, выходит на новый уровень. Список его участников постоянно расширяется, 25 марта подписано соглашение с представителями нотариального сообщества в Ростовской области. Такой практики нет ни в одном субъекте РФ. Теперь мы расширяем спектр наших возможностей, и на базе МФЦ правовые консультации будут оказывать еще и нотариусы», — подчеркнула сенатор.

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