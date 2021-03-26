Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Cansat#МГУ26.03.2021 13:00

Команды «CanSat-ЦНИИмаш» – лидеры по итогам защиты проектов X Всероссийского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа (CanSat в России)»

С 27 февраля по 1 марта 2021 года в Московскому государственном институте имени М.В. Ломоносова прошла зимняя отборочная сессия юбилейного X Всероссийского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа (CanSat в России)». В этом году несколько десятков команд школьников и студентов со всей России представляли и защищали проекты создаваемых летательных аппаратов.

Среди команд-финалистов, получивших право провести пуски в финале Чемпионата в июле 2021 года, стали две команды ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — «М в квадрате» Регулярной лиги и «Концерн ИТС» Студенческой лиги. Участники команды «М в квадрате» (школьники 10 класса) в прошлом сезоне стали лауреатами Чемпионата CanSat-2020.

По итогам защиты проекта на зимней сессии 2021 года коллектив продемонстрировал экспертной комиссии высокий уровень проработки проекта и понимания алгоритмов реализации инженерных задач для его создания. Команда, помимо создания атмосферного зонда с задачами по экомониторингу, обязательными датчиками состава и примесей воздуха и размещённым на борту сцинтилляционным дозиметром, планирует самостоятельно изготовить наземную приёмную станцию для приёма телеметрии с борта аппарата в режиме реального времени.

Команда Студенческой лиги проекта «CanSat-ЦНИИмаш» «Концерн ИТС», успешно запустившая на прошлогоднем Чемпионате аппарат CubeSat формата 2U в стратосферу на высоту 25 000 м, на зимней сессии защитила новый проект. Его цель — разработка стратосферного зонда по стандарту CubeSat модульного исполнения в формате 1U. С помощью аппарата планируется выполнить ряд научных миссий, таких как исследование влияния радиации на структуру ДНК в стратосферном полёте, создание солнечного датчика на базе системы фотодиодов, обеспечение измерения состава воздуха в стратосферном полёте. Помимо научных задач, команда планирует отработать ряд технических вопросов по модернизации механического крепления граней путем замены электромагнитов на «механизм Розе», созданию раскрываемых панелей солнечных батарей, видеорегистрации полёта, обеспечению коммутации питания и предохранения устройств на борту, реализации двунаправленной связи стратосферного зонда и наземной приёмной станции.

Обе команды проекта «CanSat-ЦНИИмаш» набрали наибольшее количество баллов в своих лигах, экспертная комиссия дала высокую оценку как самим проектам, так и уровню их проработанности командами. Завершен этап теоретической проработки проектов, впереди — завершение подготовки программного обеспечения и его отладка, многочисленные тесты и сборка изделий.

Финал Чемпионата CanSat-2021 с пусками аппаратов состоится в июле этого года. Организатором Чемпионата выступает НИИЯФ МГУ им. М.В. Ломоносова при участии Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), Центра национального интеллектуального резерва МГУ и Госкорпорации «Роскосмос». Оператором Чемпионата выступает Фонд возрождения профессионального образования и воспитания кадрового резерва среди детей и юношества «Кассиопея», который проводит работу по подготовке и проведению всех этапов соревнований.

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