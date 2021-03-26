Source: Russia Federal Space
Роскосмос. Космические лаборатории в Артеке – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
Новости
#Роскосмос#Артек
26.03.2021 19:53
Космические лаборатории в Артеке
В Международном детском центре «Артек» завершилась первая неделя образовательной программы, реализуемая Госкорпорацией «Роскосмос». Участники смены приняли активное участие в работе профильных лабораторий под руководством опытных наставников из числа ведущих специалистов организаций ракетно-космической отрасли и образовательных учреждений:
В лаборатории «Дистанционное зондирование земли», реализуемой совместно с «Российскими космическими системами», ребята знакомятся с возможностями применения технологий спутниковой съемки Земли в исследовательской и практической деятельности;
в лаборатории «Планетоход», реализуемой совместно с НПО им. С.А. Лавочкина, участники конструируют и программируют планетоход;
в лаборатории «Космический мусор на орбите Земли», реализуемой совместно с НПО автоматики им. Н.А. Семихатова, школьники изучают актуальную проблему планетарного масштаба — космический мусор на орбите Земли;
в лаборатории «Инженерия космических систем», реализуемой совместно с Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и Политехническим колледжем имени Н.Н. Годовикова, ребята проектируют и собирают спутники дистанционного зондирования Земли;
в лабораториях «Гидропневматические ракеты» и «Воздушно-инженерная школа CanSat», реализуемых совместно с Московским государственным университетом им.М.В.Ломоносова, участники получают навыки сборки и запуска гидропневматических ракет, знакомятся с подходами к разработке, проектировании и изготовлении отдельных элементов собственного аппарата на базе предлагаемого конструктора;
в лаборатории «SkillCity-профессии будущего», реализуемая совместно с Фондом развития общественных технологий «ФОРОТЕХ», участники получают навыки лидерства и командообразования в процессе изучения технических профессий на базе интерактивного приложения;
в лаборатории «Психофизическая подготовка будущих космонавтов» участники получают знания и навыки, связанные с психофизической подготовкой будущих космонавтов.
Впереди ребят ждут еще более увлекательные занятия, уникальное общение с отраслевыми экспертами и наставниками, а также научно-технический Фестиваль «Время первых».
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